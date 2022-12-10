UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білорусь погодилася на транзит українського зерна без попередніх умов, - ООН

Фото: Білорусь погодилася на транзит українського зерна (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Білорусь погодилася на транзит українського зерна через свою територію для подальшого експорту з литовських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Стафена Дюжарріка.

Зазначається, що 9 грудня у Нью-Йорку генсек ООН Антоніу Гутерреш прийняв заступника міністра закордонних справ Білорусі Юрія Амбразевича.

На зустрічі білоруський дипломат поінформував про те, що його країна "без жодних попередніх умов погодиться на транзит українських зернових".

Амбразевич також повторив прохання уряду Білорусі мати можливість експортувати власні добрива, які в даний час підпадають під санкції Заходу.

Нагадаємо, Україна безкоштовно відправить зерно голодуючим країнам. Таким чином буде врятовано щонайменше 5 мільйонів людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНБілорусь