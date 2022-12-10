Беларусь согласилась на транзит украинского зерна без предварительных условий, - ООН

Белорусь согласилась на транзит украинского зерна через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стафена Дюжаррика.
Отмечается, что 9 декабря в Нью-Йорке генсек ООН Антониу Гутерреш принял замминистра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича.
На встрече белорусский дипломат проинформировал о том, что его страна "без предварительных условий согласится на транзит украинских зерновых".
Амбразевич также повторил просьбу правительства Беларуси иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции Запада.
Напомним, Украина бесплатно отправит зерно голодающим странам. Таким образом будет спасено не менее 5 миллионов человек.
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