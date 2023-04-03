UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білорусь почала перевірку бойової готовності армії

Фото: Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії. Вона проводиться за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони Білорусі.

"Сьогодні за дорученням глави держави розпочато перевірку бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що ці заходи нібито "мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні у вищі ступені бойової готовності".

Також перевіркою хочуть визначити готовність військових частин "виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни".

Міноборони Білорусі додає, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки.

Зокрема, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Нагадаємо, що 13 грудня минулого року у Білорусі оголошували раптову перевірку бойової готовності армії. Однак її закінчили буквально за шість днів.

Додамо, що при цьому останнім часом посилилася ядерна риторика з боку Мінська, Сам же Лукашенко каже, що в його країні нібито готується "державний переворот" і Білорусь намагаються "втягнути у війну".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусьМинск