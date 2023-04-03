Білорусь почала перевірку бойової готовності армії

"Сьогодні за дорученням глави держави розпочато перевірку бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що ці заходи нібито "мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні у вищі ступені бойової готовності".

Також перевіркою хочуть визначити готовність військових частин "виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни".

Міноборони Білорусі додає, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки.

Зокрема, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Нагадаємо, що 13 грудня минулого року у Білорусі оголошували раптову перевірку бойової готовності армії. Однак її закінчили буквально за шість днів.

Додамо, що при цьому останнім часом посилилася ядерна риторика з боку Мінська, Сам же Лукашенко каже, що в його країні нібито готується "державний переворот" і Білорусь намагаються "втягнути у війну".

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