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Беларусь начала проверку боевой готовности армии

Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси приступили к проверке боевой готовности армии. Она проводится по приказу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны Беларуси.

"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Указывается, что эти меры якобы "имеют комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности".

Также проверкой хотят определить готовность воинских частей "выполнять задачи по назначению в установленные сроки".

Минобороны Беларуси добавляет, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники.

В частности, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Напомним, что 13 декабря прошлого года в Беларуси объявляли внезапную проверку боевой готовности армии. Однако ее закончили буквально через шесть дней.

Добавим, что при этом в последнее время усилилась ядерная риторика со стороны Минска, сам Лукашенко говорит, что в его стране якобы готовится "государственный переворот" и Беларусь пытаются "втянуть в войну".

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