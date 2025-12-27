Путін розглядає Білорусь як плацдарм для атак та військових сценаріїв, - ISW

"Росія активно розвиває військову інфраструктуру на території Білорусі, використовуючи її для підтримки агресії проти України та створення умов для можливих майбутніх військових сценаріїв проти НАТО", - зазначають аналітики ISW.

За останніми даними, російські безпілотники "Шахед" атакують залізничні об’єкти на заході України, запуск здійснюється з білоруського напрямку, щоб обійти українські системи перехоплення дронів.

26 грудня удар припав на залізничну станцію Ковель у Волинській області, пошкоджено локомотив, вантажний вагон та ремонтне депо.

Нещодавно дрони зруйнували вантажний потяг поблизу Коростеня на Житомирщині, зійшли з рейок вантажний та пасажирський потяги.

Експерт з радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що оператор дронів міг перебувати на території Білорусі, використовуючи FPV-управління для атак на рухомі цілі.

Аналітики ISW підкреслюють, що Білорусь фактично перетворилася на плацдарм для російських військових операцій, починаючи з повномасштабного вторгнення 2022 року і до теперішніх атак.

Москва планує і надалі розвивати військову інфраструктуру в Білорусі, забезпечуючи підтримку війни проти України та створюючи умови для ударів по країнах НАТО.

Аналітики ISW і експерти з РЕБ зазначають, що дрони "Шахед" запускаються не тільки з Росії, а й дистанційно з території Білорусі, підвищуючи ризики для залізничних вантажів і пасажирів.

Ця динаміка демонструє зростаючу роль Білорусі у військових планах Кремля та загрозу для регіональної безпеки.