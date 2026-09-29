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Білорусь періодично вмикає ретранслятори для російських дронів, - ДПСУ

19:15 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Андрій Демченко (dpsu.gov.ua)

Білорусь періодично вмикає ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських безпілотників під час ударів по Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE.

Він розповів, що ретранслятори вмикають, зокрема, коли країна-агресорка запускає безпілотники по західних областях.

"Приклад дії Росії щодо ударів по наших західних областях показує те, що на території Білорусі продовжують працювати чи вмикатися періодично ретранслятори, які підживлювали сигнал для російських дронів", - зазначив речник ДПСУ.

Водночас Демченко повідомив, що прикордонники наразі не фіксують накопичення військ, особового складу чи переміщення техніки на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із закликом демонтувати ретранслятори.

Глава держави відвів на це тиждень, наголосивши, що у разі відсутності реакції Україна самостійно знищить ці об'єкти.

Через кілька днів білоруські ЗМІ повідомили, що дрони РФ припинили польоти вздовж українсько-білоруського кордону. Пізніше Зеленський заявив, що ретранслятори більше не працюють.

Зазначимо, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявляв, що російські окупанти, ймовірно, продовжують використовувати ретранслятори в Білорусі для ударів дронами по Україні.

РБК-Україна писало, що начальник ГУР МОУ Олег Іващенко підтвердив відновлення роботи ретрансляторів в Білорусі. Водночас він зазначив, що в України достатньо можливостей, щоб з ними розібратись.

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Російська ФедераціяБілорусьДПСУВійна в УкраїніДрони