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Беларусь периодически включает ретрансляторы для российских дронов, - ГПСУ

19:15 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Андрей Демченко (dpsu.gov.ua)

Беларусь периодически включает ретрансляторы, усиливающие сигнал для российских беспилотников во время ударов по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

Он рассказал, что ретрансляторы включают, в частности когда страна-агрессор запускает беспилотники по западным областям.

"Пример действия России по ударам по нашим западным областям показывает то, что на территории Беларуси продолжают работать или включаться периодически ретрансляторы, которые подпитывали сигнал для российских дронов", - отметил спикер ГПСУ.

В то же время, Демченко сообщил, что пограничники пока не фиксируют накопление войск, личного состава или перемещение техники на границе с Беларусью.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский обратился к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом демонтировать ретрансляторы.

Глава государства отвел на это неделю, подчеркнув, что в случае отсутствия реакции Украина самостоятельно уничтожит эти объекты.

Через несколько дней белорусские СМИ сообщили, что дроны РФ прекратили полеты вдоль украинско-белорусской границы. Позже Зеленский заявил, что ретрансляторы больше не работают.

Отметим, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов заявлял, что российские оккупанты, вероятно, продолжают использовать ретрансляторы в Беларуси для ударов дронами по Украине.

РБК-Украина писало, что начальник ГУР МОУ Олег Иващенко подтвердил возобновление работы ретрансляторов в Беларуси. В то же время он отметил, что у Украины достаточно возможностей, чтобы с ними разобраться.

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