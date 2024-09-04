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Білорусь перекинула техніку та військових до кордону з Литвою, - "Гаюн"

Білорусь, Середа 04 вересня 2024 20:38
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Білорусь перекинула техніку та військових до кордону з Литвою, - "Гаюн" Фото: білоруські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Білорусь перекинула до кордону з Литвою тактичну групу 19-ї механізованої бригади Збройних сил РБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За інформацією "Беларускі Гаюн", 31 серпня на станції Заслонове формувався ешелон із технікою 19-ї механізованої бригади ЗС РБ (в/ч 71327).

Вже 1 вересня ешелон був помічений на околицях Мінська, він рухався в західному напрямку.

Того ж дня о 15:30 ешелон прибув на станцію Гудогай (Островецький район Гродненської області). Станція розташована за сім кілометрів від кордону з Литвою.

До кордону з Литвою було перекинуто тактичну групу 19-ї ОМБР у складі: до 2 мотострілецьких рот (14 БМП-2, 2 медичні машини "Мул"), танкову роту (10 танків Т-72Б, 1 БРЕМ-1), 1 мінометну батарею (6 120-мм мінометів 2С12 "Сани"), автомобільну техніку тощо. Загалом 38 одиниць техніки та близько 250 військових

"На поточний момент підрозділи ЗС РБ не створюють військової загрози для Литви", - зазначили у "Беларускі Гаюн".

Білорусь перекинула техніку та військових до кордону з Литвою, - &quot;Гаюн&quot;

t.me/Hajun_BY

Білорусь перекидає війська до кордону з Україною

Нагадаємо, нещодавно моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що після початку операції ЗСУ в Курській області, Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових в Гомельську область, що межує з Україною.

Окрім того, за даними української розвідки, Білорусь стягнула до кордону з Україною свою армію та "вагнерівців".

25 серпня МЗС України застерегло Білорусь від провокацій, закликавши відвести війська від кордону на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню.

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