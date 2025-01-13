Білорусь перекинула до кордону з Україною близько 1500 військових, - "Гаюн"
Білорусь у грудні перекинула до кордону з Україною підрозділи Збройних сил, які раніше були виведені звідти. Зараз там перебуває близько 1500 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
За даними "Гаюн", у грудні в прикордоння з Україною було перекинуто підрозділи Збройних сил Білорусі, які виводилися звідти у вересні-жовтні.
Підрозділи були перекинуті в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони Білорусі, зокрема:
- 11-й омбр. - у Столинський та Лельчицький р-н;
- 120-й омбр. - на околиці аеродромів "Зябрівка" та "Боків";
- 147-й зрп. - Акумулятор ЗРК "Оса-АКМ" (місце дислокації не відомо).
Зазначається, що точний час перекидання підрозділів невідомий. Проте чисельність білоруських військових на кордоні з Україною може становити 1500 осіб.
Водночас речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону розповів, що українські військові відстежують оперативну ситуацію, яка відбувається в прикордонні в сусідніх державах.
"У нас побудована єдина система оборони як на білоруському, так і на російському кордоні, і якихось кардинальних змін ми не вбачаємо з боку Білорусі", - зазначив Мисник.
Він також підкреслив, що такі навчання у Білорусі відбувалися і минулого року. Зокрема, численні перевірки бойової готовності та навчання, коли десятки тисяч білоруських резервістів до військових частин призивали.
"Але ми теж такий фактор враховуємо і готуємося до будь-яких варіантів розвитку подій, тобто не можемо не зважати на це", - додав речник.
Мисник не назвав точної кількості білоруських військових, які зараз проходять навчання у Білорусі, зазначивши, що противник теж ретельно моніторить всі відкриті джерела інформації. Тому обізнаність українських військових для нього теж дуже важлива.
Він також додав, що навчання обмежуються не тільки Гомельським районом, а відбуваються і в інших.
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Нагадаємо, 7 січня стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною.
Підрозділи Сухопутних військ Збройних сил Білорусі було перекинуто в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони.
Також відомо, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ.
У ЦПД зазначили, що наразі загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає. ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні.
Також сьогодні днями відомо, що Білорусь проведе військові збори неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня.
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