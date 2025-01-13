Беларусь перебросила к границе с Украиной около 1500 военных, - "Гаюн"
Беларусь в декабре перебросила к границе с Украиной подразделения Вооруженных сил, которые ранее были выведены оттуда. Сейчас там находится около 1500 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
По данным "Гаюн", в декабре в приграничье с Украиной были переброшены подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые выводились оттуда в сентябре-октябре.
Подразделения были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы Беларуси, в частности:
- 11-я омбр. - в Столинский и Лельчицкий р-н;
- 120-й омбр. - в окрестности аэродромов "Зябровка" и "Боков";
- 147-й зрп. - Аккумулятор ЗРК "Оса-АКМ" (место дислокации не известно).
Отмечается, что точное время переброски подразделений неизвестно. Однако численность белорусских военных на границе с Украиной может составлять 1500 человек.
В то же время представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона рассказал, что украинские военные отслеживают оперативную ситуацию, которая происходит в приграничье в соседних государствах.
"У нас построена единая система обороны как на белорусской, так и на российской границе, и каких-то кардинальных изменений мы не видим со стороны Беларуси", - отметил Мысник.
Он также подчеркнул, что такие учения в Беларуси проходили и в прошлом году. В частности, многочисленные проверки боевой готовности и учения, когда десятки тысяч белорусских резервистов в воинские части призывали.
"Но мы тоже такой фактор учитываем и готовимся к любым вариантам развития событий, то есть не можем не учитывать это", - добавил спикер.
Мысник не назвал точного количества белорусских военных, которые сейчас проходят обучение в Беларуси, отметив, что противник тоже тщательно мониторит все открытые источники информации. Поэтому осведомленность украинских военных для него тоже очень важна.
Он также добавил, что учения ограничиваются не только Гомельским районом, а происходят и в других.
Ситуация на границе с Беларусью
Напомним, 7 января стало известно, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной.
Подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Беларуси были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.
Также известно, что в конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.
В ЦПД отметили, что сейчас угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.
Также сегодня на днях известно, что Беларусь проведет военные сборы недалеко от границы с Украиной. Они продлятся до 31 января.
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