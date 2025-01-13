Беларусь перебросила к границе с Украиной около 1500 военных, - "Гаюн"

Беларусь в декабре перебросила к границе с Украиной подразделения Вооруженных сил, которые ранее были выведены оттуда. Сейчас там находится около 1500 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн" .

По данным "Гаюн", в декабре в приграничье с Украиной были переброшены подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые выводились оттуда в сентябре-октябре.

Подразделения были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы Беларуси, в частности:

11-я омбр. - в Столинский и Лельчицкий р-н;

120-й омбр. - в окрестности аэродромов "Зябровка" и "Боков";

147-й зрп. - Аккумулятор ЗРК "Оса-АКМ" (место дислокации не известно).

Отмечается, что точное время переброски подразделений неизвестно. Однако численность белорусских военных на границе с Украиной может составлять 1500 человек.

В то же время представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона рассказал, что украинские военные отслеживают оперативную ситуацию, которая происходит в приграничье в соседних государствах.

"У нас построена единая система обороны как на белорусской, так и на российской границе, и каких-то кардинальных изменений мы не видим со стороны Беларуси", - отметил Мысник.

Он также подчеркнул, что такие учения в Беларуси проходили и в прошлом году. В частности, многочисленные проверки боевой готовности и учения, когда десятки тысяч белорусских резервистов в воинские части призывали.

"Но мы тоже такой фактор учитываем и готовимся к любым вариантам развития событий, то есть не можем не учитывать это", - добавил спикер.

Мысник не назвал точного количества белорусских военных, которые сейчас проходят обучение в Беларуси, отметив, что противник тоже тщательно мониторит все открытые источники информации. Поэтому осведомленность украинских военных для него тоже очень важна.

Он также добавил, что учения ограничиваются не только Гомельским районом, а происходят и в других.