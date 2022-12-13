Білорусь перекидає підрозділ ССО до кордону з Україною, - "Гаюн"

Білорусь перекидають 103-ту Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду, підрозділ сил спеціальних операцій, ближче до кордону з Україною – до Брестської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Беларускі Гаюн ".

Повідомляється, що у напрямку Брестської області прямує великий ешелон з технікою цієї бригади. За мінімальними оцінками техніка така:

БТР - мінімум 10 одиниць;

МБТС "Кайман" - мінімум 3 одиниці;

МАЗи, Урали - мінімум 25 одиниць;

Бензовози - мінімум 2 одиниці;

Вагони пасажирські та вантажні.

"Гайюн" зазначає, що МБТС "Кайман" є характерною технікою для 103-ї ССО, що і дозволяє говорити про перекидання саме цього підрозділу.

"Таким чином, є підстави вважати, що 103-ю вітебську бригаду також залучено до раптової перевірки бойової готовності, про яку МО РБ повідомило сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.

При цьому є й інші можливі цілі перекидання - ротація підрозділів у прикордонні з Україною або бойове злагодження з підрозділами Збройних сил РФ, які вчора були помічені в Брестській області.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

РБК-Україна опитала експертів, як розцінювати таку перевірку в Білорусі і чи є в цьому загроза для нашої країни.

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