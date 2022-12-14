Білорусь перекидає 20 танків на полігон неподалік литовського кордону, - "Гаюн"

"На другий день раптової перевірки боєготовності до неї починають залучатися нові частини та з'єднання ЗС РБ. Так, підрозділи сил негайного реагування (СНР) зі складу 11-ї (ппд - Слонім) та 19-ї (ппд - д. Заслонове, Лепельський район) механізованих бригад отримали завдання здійснити марш на полігони ЗС РБ, у тому числі з подоланням водних перешкод", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що від 11 омбр до перевірки на цей момент залучено 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону, який укомплектований мінімум 20 танками Т-72Б ЗС РБ.

Підрозділи мають здійснити марш із пункту постійно дислокації на полігон "Гозький" у Гродненському районі (з подоланням водної перешкоди, найімовірніше - у Лідському районі).

"Гаюн" повідомляє, що підрозділ був піднятий за тривогою сьогодні о 4:00 (за київським часом).

Також є дані, що до перевірки буде залучено:

40-й окремий механізований батальйон 11 омбр,

105-й окремий механізований батальйон 11 омбр,

інженерно-саперний батальйон 11 омбр.

Про висування зазначених підрозділів із пункту постійної дислокації наразі не повідомлялося.

Також наразі немає інформації та про переміщення підрозділів 19 омбр. Але "Гаюн" вважає, що підрозділи цієї бригади форсуватимуть річку Березина на переправі, яку навели у Борисівському районі Мінської області.