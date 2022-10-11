У Білорусі знову помітили два ешелони військової техніки, що рухалися у бік Росії
У вівторок, 11 жовтня, помічено відразу кілька нових ешелонів з розконсервованою військовою технікою Білорусі, яку, мабуть, відвозять у напрямку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
"Вранці з боку Мінська у бік Борисова (Мінська область, - ред.) помічено великий состав, в якому перевозилося не менше 8 танків Т-72А, за словами очевидців їх було більше - від 15 до 30 і не менше 28 вантажівок Урал", - йдеться в повідомленні.
Автори не виключають, що їх знято зі зберігання з 969-ї бази резерву танків (Уріччя, Любанський район, Мінська обл.). На танках, як зазначають у моніторинговій групі, можна помітити білі написи, які якраз і є характерною рисою для техніки цієї бази.
Крім того, в Орші (Вітебська область, Білорусь) був помічений ще один ешелон з військовою технікою, який також рухався у бік РФ.
На відео можна помітити перевезення:
- УАЗ - 2;
- МАЗи - 5;
- ЗРК "Тор-М2" - 5.
"На техніці теж видно чудові білі написи. УАЗи та МАЗи, найімовірніше, зняті з 288-ї бази резерву автомобільної техніки, а от "Тори", швидше за все, на зберіганні не перебували", - додають у "Беларускі Гаюн".
Раніше РБК-Україна писало про те, що в мережі з'явилося відео з військовою технікою, яка прямує з Білорусі в бік РФ.
Крім того, стало відомо, що Росія перекидає до Білорусі іранські дрони-камікадзе "Shahed-136". Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 безпілотники, постачання ще 8 очікується найближчими днями.
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