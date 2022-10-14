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Беларусь передала России не менее 60 танков, - "Гаюн"

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Пятница 14 октября 2022 21:44
Беларусь передала России не менее 60 танков, - "Гаюн" Фото: Беларусь передала России не менее 60 танков (РосСМИ)
Автор: Константин Широкун

Беларусь за последнюю неделю передала России не менее 67 танков и как минимум 28 грузовых автомобилей "Урал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Беларускі Гаюн".

Сегодня в Могилёвской области было зафиксировано движение очередного эшелона с военной техникой в направлении Орши, где позднее этот эшелон заметили уже в направлении России.

На эшелоне было замечено не менее 22 танков Т-72А. Точки наблюдения могут указывать на то, что техника, вероятнее всего была снята с хранения с 969-й базы резерва танков и перевозилась по ветке Осиповичи-Могилев-Орша-РФ.

Не исключено, что количество танков, которые вывезли в РФ в этот раз, может быть больше. Таким образом, только за последнюю неделю режим Лукашенко передал России уже не менее 67 танков Т-72А и не менее 28 грузовиков "Урал". Предыдущие эшелоны были направлены на железнодорожные станции Успенская и Миллерово Ростовской области РФ и далее на Донбасс.

Ранее мы писали, что руководство республики Беларусь продолжает оказывать помощь Российской Федерации для осуществления военной агрессии на территории Украины и отправило во временно оккупированный Крым эшелон с техникой.

Также РБК-Украина писало о том, что 11 октября были замечены сразу несколько новых эшелонов с расконсервированной военной техникой Беларуси, которую, по всей видимости, увозят в направлении России. Также в сети появилось видео с военной техникой, которая направляется из Беларуси в сторону РФ.

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