Беларусь передала России не менее 60 танков, - "Гаюн"

Беларусь за последнюю неделю передала России не менее 67 танков и как минимум 28 грузовых автомобилей "Урал".

Сегодня в Могилёвской области было зафиксировано движение очередного эшелона с военной техникой в направлении Орши, где позднее этот эшелон заметили уже в направлении России.

На эшелоне было замечено не менее 22 танков Т-72А. Точки наблюдения могут указывать на то, что техника, вероятнее всего была снята с хранения с 969-й базы резерва танков и перевозилась по ветке Осиповичи-Могилев-Орша-РФ.

Не исключено, что количество танков, которые вывезли в РФ в этот раз, может быть больше. Таким образом, только за последнюю неделю режим Лукашенко передал России уже не менее 67 танков Т-72А и не менее 28 грузовиков "Урал". Предыдущие эшелоны были направлены на железнодорожные станции Успенская и Миллерово Ростовской области РФ и далее на Донбасс.