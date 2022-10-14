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Білорусь передала РФ ешелон із технікою та боєприпасами, він прибув до Криму, - Генштаб

Фото: Білорусь направила Росії новий склад із технікою та боєприпасами (t.me/modmilby)
Автор: Константин Широкун

Керівництво республіки Білорусь продовжує надавати допомогу Російської Федерації реалізації військової агресії біля України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За наявною інформацією, черговий ешелон із озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув із Гомеля на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Раніше РБК-Україна писала про те, що 11 жовтня було помічено відразу кілька нових ешелонів з розконсервованою військовою технікою Білорусі, яку, мабуть, відвозять у напрямку Росії. Також у мережі з'явилося відео з військовою технікою, яка прямує з Білорусі у бік РФ.

Крім того, стало відомо, що Росія перекидає до Білорусі іранські дрони-камікадзе "Shahed-136". Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 безпілотники, поставки ще 8 очікуються найближчими днями.

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