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Беларусь передала РФ состав с техникой и боеприпасами, он прибыл в Крым, - Генштаб

Фото: Беларусь направила России новый состав с техникой и боеприпасами (t.me/modmilby)
Автор: Константин Широкун

Руководство республики Беларусь продолжает оказывать помощь Российской Федерации для осуществления военной агрессии на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию АР Крым.

Ранее РБК-Украина писало о том, что 11 октября были замечены сразу несколько новых эшелонов с расконсервированной военной техникой Беларуси, которую, по всей видимости, увозят в направлении России. Также в сети появилось видео с военной техникой, которая направляется из Беларуси в сторону РФ.

Кроме того, стало известно, что Россия перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе "Shahed-136". По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 беспилотника, поставки еще 8 ожидаются в ближайшие дни.

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