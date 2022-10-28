UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білорусь за останні 7 місяців передала РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів, - "Гаюн"

Фото: Білорусь передала РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З Білорусі за останні сім місяців на територію Росії було вивезено понад 65 тисяч тонн боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

З березня по вересень 2022 року з Білорусі до Росії залізницею було відправлено 65 089 тонн боєприпасів, що становить близько 1940 вагонів.

Максимум було вивезено у квітні 2022 року — 22 534 тонни (689 вагонів) за місяць. Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніков та Калінковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпи вивезення знову пішли нагору. Боєприпаси для вивезення до РФ завантажували на 20 різних станціях Білоруської залізниці.

Раніше повідомлялося, що з лютого по серпень 2022 року на територію Білорусі ввезли залізницею понад 37 тисяч тонн боєприпасів. Найбільше було ввезено в лютому, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також ми писали, що Білорусь відвела від прикордонних районів більшість військової техніки та повернула її на місця постійної дислокації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниБілорусьРосійська ФедераціяВійська РФ