Білорусь за останні 7 місяців передала РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів, - "Гаюн"

З Білорусі за останні сім місяців на територію Росії було вивезено понад 65 тисяч тонн боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Беларускі Гаюн ".

З березня по вересень 2022 року з Білорусі до Росії залізницею було відправлено 65 089 тонн боєприпасів, що становить близько 1940 вагонів.

Максимум було вивезено у квітні 2022 року — 22 534 тонни (689 вагонів) за місяць. Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніков та Калінковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпи вивезення знову пішли нагору. Боєприпаси для вивезення до РФ завантажували на 20 різних станціях Білоруської залізниці.