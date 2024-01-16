Білорусь оновлює військову доктрину: тепер передбачає ядерну зброю

У Білорусі хочуть оновити військову доктрину вперше за вісім років. Тепер вона має включати застосування ядерної зброї.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на sb.by.

За його словами, проект оновленої військової доктрини представники сьогодні, 16 січня, на засіданні Ради безпеки РБ.

Він розповів, що "настав час" переробити документ, який діяв з 2016 року. Тепер доктрина, як зазначив міністр, "стала адресною" - там вказані "джерела військових загроз" для Білорусі та сформульовані заходи у разі виникнення ризиків.

"У рамках реагування на можливі військові загрози ми чітко визначили та доводимо погляди Республіки Білорусь на застосування розміщеної на нашій території тактичної ядерної зброї", - додав він.

Водночас, міністр оборони нафантазував, що така доктрина нібито показує миролюбний характер Білорусі.

Передача Білорусі російської ядерної зброї

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року міністри оборони РФ та Білорусі домовилися про розміщення російської ядерної зброї на території РБ.

Також країна-агресор передала білоруським військовим комплекси "Іскандер-М", здатні запускати ракети з ядерним зарядом.

Наприкінці грудня 2023 року диктатор Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусь уже отримала всю ядерну зброю, яку обіцяла передати Росія.