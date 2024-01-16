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Беларусь обновляет военную доктрину: теперь предусматривает ядерное оружие

Минск, Вторник 16 января 2024 21:11
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Беларусь обновляет военную доктрину: теперь предусматривает ядерное оружие Фото: Виктор Хренин, министр обороны Беларуси (mil.by)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси хотят обновить военную доктрину впервые за восемь лет. Теперь она должна включать применение ядерного оружия.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на sb.by.

По его словам, проект обновленной военной доктрины представители сегодня, 16 января, на заседании совета безопасности РБ.

Он рассказал, что "настало время" переработать документ, который действовал с 2016 года. Теперь доктрина, как отметил министр, "стала адресной" - там указаны "источники военных угроз" для Беларуси и сформулированы меры при возникновении рисков.

"В рамках реагирования на возможные военные угрозы мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия", - добавил он.

В то же время министр обороны нафантазировал, что такая доктрина якобы показывает миролюбивый характер Беларуси.

Передача Беларуси российского ядерного оружия

Напомним, в конце мая 2023 года министры обороны РФ и Беларуси договорились о размещении российского ядерного оружия на территории РБ.

Также страна-агрессор передала белорусским военным комплексы "Искандер-М", которые способны запускать ракеты с ядерным зарядом.

В конце декабря 2023 года диктатор Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь уже получила все ядерное оружие, которое обещала передать Россия.


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