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Білорусь оголосила про авіанавчання з РФ та нарощування спільних військ

Фото: Білорусь оголосила про авіавчення з РФ та нарощування спільних військ (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

На території Білорусі продовжується нарощування спільного з РФ угруповання регіональних військ. Також там планують провести авіаційні навчання для підготовки відповідних підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.

У білоруському відомстві заявили, що нарощування військ Союзної держави відбувається поетапно. У країну продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил РФ.

"З підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження", - зазначили там.

Крім того, Міноборони Білорусі анонсувало спільні з Росією льотно-тактичні навчання.

"Від російської сторони у цьому заході візьме участь військове формування повітряно-космічних сил", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у Білорусі фіксують нарощування сил, проте поки що немає ознак підготовки окупантів до нового наступу на Україну з території РБ.

Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко також назвав ситуацію на кордоні з Білоруссю контрольованою, але напруженою.

При цьому, за словами командувача угрупування сил та засобів оборони столиці генерала-лейтенанта Олександра Павлюка, ЗСУ готуються до можливого повторного вторгнення росіян з Білорусі. Сили оборони планують зупинити ворога ще на кордоні.

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