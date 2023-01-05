RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беларусь объявила об авиаучениях с РФ и наращивании совместных войск

Фото: Беларусь объявила об авиаучениях с РФ и наращивании совместных войск (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

На территории Беларуси продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. Также там планируют провести авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси.

В беларусском ведомстве заявили, что наращивание войск Союзного государства проходит поэтапно. В страну продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ.

"С прибывающими подразделениями на полигонах Республики Беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", - отметили там.

Кроме того, Минобороны Беларуси анонсировало совместные с Россией летно-тактические учения.

"От российской стороны в данном мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил", - рассказали в ведомстве.

Напомним, по данным украинской разведки, в Беларуси фиксируют наращивание сил, однако пока нет признаков подготовки оккупантов к новому наступлению на Украину с территории РБ.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко также назвал ситуацию на границе с Беларусью контролируемой, но напряженной.

При этом, по словам командующего группировкой сил и средств обороны столицы генерала-лейтенанта Александра Павлюка, ВСУ готовятся к возможному повторному вторжению россиян из Беларуси. Силы обороны планируют остановить врага еще на границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьВойна в Украине