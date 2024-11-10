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У Білорусь за ніч залетіло 10 "Шахедів", а у Молдові знайшли дрон після атаки РФ

Фото: у Молдові знайшли дрон після атаки РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусь за ніч 10 листопада залетіло десяток російських безпілотників. У Молдові після російської атаки на Україну знайшли дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" та поліцію Молдови.

За даними моніторингової групи, з України у Білорусь цієї ночі залетіло як мінімум 10 дронів. Безпілотники летіли через "білоруський коридор" Славутич-Прип'ять, а також через Чорнобиль та місто Лоєв. Безпілотники долетіли до Мозирського району.

Частина дронів згодом розвернулася знову у напрямку України. Один безпілотник повернувся у Чернігівську область, а тоді знову полетів у Білорусь і вже звідти - у Росію.

За даними аналітиків, щонайменше три "Шахеди" зникли над територією Білорусі.

t.me/Hajun_BY

У Молдові зранку 10 листопада знайшли невідомий дрон. Його виявили у районі села Фірледень. Місце падіння дрона обмежили, там працюють спецслужби. Зазначається, що безпілотник оглядають вибухотехніки.

У мережі пишуть, що виявлений у Молдові дрон - це імітаційний безпілотник, які РФ запускає по Україні.

Фото: у Молдові упав дрон (t.me/Politia_Republicii_Moldova)

 

Масована атака Росії

Вночі 10 листопада Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 145 одиниць. Сили ППО знищили 62 дрони, ще 67 безпілотників локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у 13 областях.

Повітряні сили повідомили, що 10 дронів вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Росії.

Під атакою ворога знову була Одеса. Там пошкоджені будинки, гаражі, ринок, АЗС та автомобілі. Двоє осіб пораненні.

ППО також працювала в Києві, у районі столиці знищили близько 15 безпілотників.

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Російська ФедераціяБілорусьМолдоваДрониАтака дронів