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Пошкоджені АЗС, будинки і авто: фото наслідків атаки дронів на Одесу

Одеса, Неділя 10 листопада 2024 10:52
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Пошкоджені АЗС, будинки і авто: фото наслідків атаки дронів на Одесу Фото: в Одесі зафіксовані пошкодження через атаку РФ (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни вночі 10 листопада атакували Одесу дронами. У місті зафіксовані значні пошкодження, двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

За даними ОВА, двоє постраждалих госпіталізовані у стані середньої важкості.

У місті пошкоджені 25 гаражів, два легкові авто, дев'ять вантажівок, АЗС. Крім того, внаслідок атаки пошкоджений місцевий ринок - 10 кіосків та два магазини.

В Одесі через ворожий обстріл пошкоджені шість приватних будинків, з яких два зруйновані.

Фото: в Одесі поранені двоє людей через атаку (t.me/odeskaODA)

Нічна атака Росії

Цієї ночі окупанти атакували Україну рекордною кількістю безпілотників. Росіяни випустили 145 дронів з різних напрямків.

Сили ППО знищили 62 дрони, ще 67 безпілотників локаційно втрачені. Десяток дронів вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

ППО працювала в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

Як повідомлялося, під ударом ворога знову була Одеса. Також у районі Києва знищили близько 15 дронів.

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