Пошкоджені АЗС, будинки і авто: фото наслідків атаки дронів на Одесу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

За даними ОВА, двоє постраждалих госпіталізовані у стані середньої важкості.

У місті пошкоджені 25 гаражів, два легкові авто, дев'ять вантажівок, АЗС. Крім того, внаслідок атаки пошкоджений місцевий ринок - 10 кіосків та два магазини.

В Одесі через ворожий обстріл пошкоджені шість приватних будинків, з яких два зруйновані.

Фото: в Одесі поранені двоє людей через атаку (t.me/odeskaODA)