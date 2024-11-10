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В Беларусь за ночь залетело 10 "Шахедов", а в Молдове нашли дрон после атаки РФ

Фото: в Молдове нашли дрон после атаки РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларусь за ночь 10 ноября залетело десяток российских беспилотников. В Молдове после российской атаки на Украину нашли дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" и полицию Молдовы.

По данным мониторинговой группы, из Украины в Беларусь этой ночью залетело как минимум 10 дронов. Беспилотники летели через "белорусский коридор" Славутич-Припять, а также Чернобыль и город Лоев. Беспилотники долетели до Мозырьского района.

Часть дронов позже развернулась снова в направлении Украины. Один беспилотник вернулся в Черниговскую область, а затем снова полетел в Беларусь и уже оттуда - в Россию.

По данным аналитиков, по меньшей мере три "Шахеда" исчезли над территорией Беларуси.

t.me/Hajun_BY

В Молдове утром 10 ноября обнаружили неизвестный дрон. Его нашли в районе села Фирледень. Место падения дрона ограничили, там работают спецслужбы. Отмечается, что беспилотник осматривают взрывотехники.

В сети пишут, что обнаруженный в Молдове дрон - это имитационный беспилотник, который РФ запускает по Украине.

Фото: в Молдове упал дрон (t.me/Politia_Republicii_Moldova)

 

Массированная атака России

Ночью 10 ноября Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 145 единиц. Силы ПВО уничтожили 62 дрона, еще 67 беспилотников локационно потеряны. Противовоздушная оборона работала в 13 областях.

Воздушные силы сообщили, что 10 дронов вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России.

Под атакой врага снова была Одесса. Там повреждены дома, гаражи, рынок, АЗС и автомобили. Два человека ранены.

ПВО также работала в Киеве, в районе столицы уничтожили около 15 беспилотников.

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