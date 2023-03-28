Білорусь навряд чи матиме власні носії ядерної зброї: пояснення експерта

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що під ядерну зброю вже нібито переобладнали 10 літаків ВПС Білорусі. Проте білоруські ЗМІ пишуть, що у ролі носіїв можуть виступити штурмовики Су-25.

Військовий аналітик Петро Черник сумнівається, що це можливо. На його думку, білоруси не мають і не матимуть своїх носіїв.

"Мені поки що складно зрозуміти, під яку тактичну ракету їх могли переобладнати. Станом на зараз, це не більше ніж гра м'язами. Навіщо переобладнати Су-25 під ядерний удар, якщо є боєголовка для "Іскандера", у якого ракета з дальністю від 500 до 2 500 кілометрів?", - сказав Черник.

За словами експерта, "Іскандери" можуть нести ядерну боєголовку до 50 кілотонн, і ці ракетні комплекси давно завезли до Білорусі.

Для порівняння 50 кілотонн - це за потужністю як дві з половиною бомби, скинуті у 1957 році на Хіросіму. Тобто теоретично заряд "Іскандера" здатний знищити ціле місто.

"Там залишаються російські МіГ-31K, які можуть нести ракети Х-47М2 "Кинжал" з ядерною боєголовкою потужністю до 50 кілотонн. А російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС можуть брати на борт до восьми ракет Х-102 (комплектація Х-101 з ядерною боєголовкою). Їхня потужність може складати від 250 кілотонн до мегатонни", - зазначив Черник.