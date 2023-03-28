Білорусь навряд чи матиме власні носії ядерної зброї: пояснення експерта

Білоруси не мають і не матимуть власних носіїв ядерної зброї.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Петро Черник.
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що під ядерну зброю вже нібито переобладнали 10 літаків ВПС Білорусі. Проте білоруські ЗМІ пишуть, що у ролі носіїв можуть виступити штурмовики Су-25.
Військовий аналітик Петро Черник сумнівається, що це можливо. На його думку, білоруси не мають і не матимуть своїх носіїв.
"Мені поки що складно зрозуміти, під яку тактичну ракету їх могли переобладнати. Станом на зараз, це не більше ніж гра м'язами. Навіщо переобладнати Су-25 під ядерний удар, якщо є боєголовка для "Іскандера", у якого ракета з дальністю від 500 до 2 500 кілометрів?", - сказав Черник.
За словами експерта, "Іскандери" можуть нести ядерну боєголовку до 50 кілотонн, і ці ракетні комплекси давно завезли до Білорусі.
Для порівняння 50 кілотонн - це за потужністю як дві з половиною бомби, скинуті у 1957 році на Хіросіму. Тобто теоретично заряд "Іскандера" здатний знищити ціле місто.
"Там залишаються російські МіГ-31K, які можуть нести ракети Х-47М2 "Кинжал" з ядерною боєголовкою потужністю до 50 кілотонн. А російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС можуть брати на борт до восьми ракет Х-102 (комплектація Х-101 з ядерною боєголовкою). Їхня потужність може складати від 250 кілотонн до мегатонни", - зазначив Черник.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко.
Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву Путіна про розміщення озброєння в Білорусі.
Своєю чергою Україна вимагає скликати Радбез ООН через такі наміри РФ.
Про те, навіщо Путіну ядерна зброя в Білорусі та чи є загроза для нашої країни, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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