Беларусь вряд ли будет иметь собственные носители ядерного оружия: объяснение эксперта

Белорусы не имеют и не будут иметь собственных носителей ядерного оружия.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Петр Черник.
Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что под ядерное оружие якобы уже переоборудовали 10 самолетов ВВС Беларуси. Однако белорусские СМИ пишут, что в качестве носителей могут выступить штурмовики Су-25.
Военный аналитик Петр Черник сомневается, что это возможно. По его мнению, у белорусов нет и не будут иметь своих носителей.
"Мне пока сложно понять, под какую тактическую ракету их могли переоборудовать. По состоянию на данный момент, это не более чем игра мышцами. Зачем переоборудовать Су-25 под ядерный удар, если есть боеголовка для "Искандера", у которого ракета с дальностью от 500 до 2 500 километров?", - сказал Черник.
По словам эксперта, "Искандеры" могут нести ядерную боеголовку до 50 килотонн, и эти ракетные комплексы давно завезли в Беларусь.
Для сравнения 50 килотонн - это по мощности как две с половиной бомбы, сброшенные в 1957 году на Хиросиму. То есть теоретически заряд "Искандера" способен уничтожить весь город.
"Там остаются российские МиГ-31K, которые могут нести ракеты Х-47М2 "Кинжал" с ядерной боеголовкой мощностью до 50 килотонн. А российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС могут брать на борт до восьми ракет Х-102 (комплектация Х-101 с ядерной боеголовкой). Их мощность может составлять от 250 килотонн до мегатонны", - отметил Черник.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин решил разместить ядерное оружие на территории Беларуси. При этом он подчеркнул, что об этом его якобы попросил самопровозглашенный президент Республики Александр Лукашенко.
Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) осудила заявление Путина о размещении вооружения в Беларуси.
В свою очередь Украина требует созвать Совбез ООН из-за таких намерений РФ.
О том, зачем Путину ядерное оружие в Беларуси и есть ли угроза нашей стране, - читайте в материале РБК-Украина.
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