Беларусь вряд ли будет иметь собственные носители ядерного оружия: объяснение эксперта

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что под ядерное оружие якобы уже переоборудовали 10 самолетов ВВС Беларуси. Однако белорусские СМИ пишут, что в качестве носителей могут выступить штурмовики Су-25.

Военный аналитик Петр Черник сомневается, что это возможно. По его мнению, у белорусов нет и не будут иметь своих носителей.

"Мне пока сложно понять, под какую тактическую ракету их могли переоборудовать. По состоянию на данный момент, это не более чем игра мышцами. Зачем переоборудовать Су-25 под ядерный удар, если есть боеголовка для "Искандера", у которого ракета с дальностью от 500 до 2 500 километров?", - сказал Черник.

По словам эксперта, "Искандеры" могут нести ядерную боеголовку до 50 килотонн, и эти ракетные комплексы давно завезли в Беларусь.

Для сравнения 50 килотонн - это по мощности как две с половиной бомбы, сброшенные в 1957 году на Хиросиму. То есть теоретически заряд "Искандера" способен уничтожить весь город.

"Там остаются российские МиГ-31K, которые могут нести ракеты Х-47М2 "Кинжал" с ядерной боеголовкой мощностью до 50 килотонн. А российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС могут брать на борт до восьми ракет Х-102 (комплектация Х-101 с ядерной боеголовкой). Их мощность может составлять от 250 килотонн до мегатонны", - отметил Черник.