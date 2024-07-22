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Білорусь може постачати технології в низку країн, в обмін на санкційні товари, - ISW

Понеділок 22 липня 2024 04:52
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Білорусь може постачати технології в низку країн, в обмін на санкційні товари, - ISW Фото: прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Білорусь може постачати до деяких країн товари, обладнання чи технології - в обмін на санкційні товари.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Мова йде про Нікарагуа, Венесуелу та Кубу. Аналітики дійшли висновку, що білоруська держава може продавати їм товари в обмін на ті, які Білорусь чи Росія не можуть придбати самостійно через західні санкції.

Експерти зробили висновок виходячи з дій прем'єр-міністра Білорусі Романа Головченка, який днями під час візиту до вищезгаданих країн підписав кілька двосторонніх економічних та торговельних угод.

Так, Головченко з 14 по 16 липня відвідав Венесуелу та зустрівся з венесуельськими офіційними особами, включаючи президента країни Ніколаса Мадуро. Білоруський прем'єр заявив, що його візит спрямований на обговорення торгівлі та економічної сфери.

Далі з 16 до 17 липня Головченко відвідав Кубу. У ході візиту він підписав контракти на "мільйони доларів" на постачання Кубі невказаних білоруських товарів в обмін на кубинський експорт до Білорусі.

І на завершення прем'єр Білорусі відвідав 18-19 липня Нікарагуа та підписав контракти на суму 85 млн доларів. Як повідомляється, вони спрямовані на двосторонню економічну співпрацю, включаючи угоду Білоруського банку розвитку про фінансування постачання Нікарагуа понад 700 одиниць невказаного обладнання.

Аналітики додали, що можливо білоруський прем'єр підписав ці угоди в рамках російських схем, які використовують Білорусь, щоб допомогти РФ обійти західні санкції.

Нагадаємо, що в червні ЄС поширив на Білорусь низку санкцій, які вже діють проти РФ через війну в Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, Литва слідом за Латвією заборонить в'їзд автомобілів з білоруськими номерами. Також таке рішення ухвалила і Естонія.

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