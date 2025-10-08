UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Білопіллі росіяни вдарили по машині енергетиків (фото)

Фото: у Білопіллі росіяни вдарили по машині енергетиків (t.me/SumyEnergo)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у середу, 8 жовтня, завдала удару по машині енергетиків у місті Білопілля, Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

Як повідомили у компанії, енергетиків у машині в момент удару не було - ніхто не постраждав. Однак бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж.

"Наші люди щодня виїжджають у небезпечні місця, щоб повертати світло українцям. Але війна б’є не лише по мережах, а й по тих, хто їх відновлює", - сказано у повідомленні.

У "Сумиобленерго" розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення 31 службова машина компанії постраждала від обстрілів. Дев’ять із них не підлягають відновленню.

Раніше ми писали, що у Сумській області росіяни цинічно вдарили дроном по автомобілю газовиків, які виїхали на виклик після нічного авіаудару по місту.

Обстріл 8 жовтня

Уночі російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Основними напрямками ударів стали Ніжин і Прилуки на Чернігівщині, Кривий Ріг на Дніпропетровщині та територія Одеської області..

Біля Ніжина 12 "Шахедів" атакували залізничну інфраструктуру, а у Прилуках - нафтобазу. По Кривому Рогу росіяни запустили близько 30 "Шахедів" та КАБи - там також пошкоджено енергетику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніСумська областьЕнергетики