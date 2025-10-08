У Білопіллі росіяни вдарили по машині енергетиків (фото)

Російська армія у середу, 8 жовтня, завдала удару по машині енергетиків у місті Білопілля, Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".
Як повідомили у компанії, енергетиків у машині в момент удару не було - ніхто не постраждав. Однак бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж.
"Наші люди щодня виїжджають у небезпечні місця, щоб повертати світло українцям. Але війна б’є не лише по мережах, а й по тих, хто їх відновлює", - сказано у повідомленні.
У "Сумиобленерго" розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення 31 службова машина компанії постраждала від обстрілів. Дев’ять із них не підлягають відновленню.
Раніше ми писали, що у Сумській області росіяни цинічно вдарили дроном по автомобілю газовиків, які виїхали на виклик після нічного авіаудару по місту.
Уночі російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Основними напрямками ударів стали Ніжин і Прилуки на Чернігівщині, Кривий Ріг на Дніпропетровщині та територія Одеської області..
Біля Ніжина 12 "Шахедів" атакували залізничну інфраструктуру, а у Прилуках - нафтобазу. По Кривому Рогу росіяни запустили близько 30 "Шахедів" та КАБи - там також пошкоджено енергетику.