В Белополье россияне ударили по машине энергетиков (фото)

Российская армия в среду, 8 октября, нанесла удар по машине энергетиков в городе Белополье, Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".
Как сообщили в компании, энергетиков в машине в момент удара не было - никто не пострадал. Однако бригада как раз собиралась выезжать на ремонт сетей.
"Наши люди ежедневно выезжают в опасные места, чтобы возвращать свет украинцам. Но война бьет не только по сетям, но и по тем, кто их восстанавливает", - сказано в сообщении.
В "Сумыоблэнерго" рассказали, что с начала полномасштабного вторжения 31 служебная машина компании пострадала от обстрелов. Девять из них не подлежат восстановлению.
Ранее мы писали, что в Сумской области россияне цинично ударили дроном по автомобилю газовиков, которые выехали на вызов после ночного авиаудара по городу.
Ночью российские войска осуществили массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Основными направлениями ударов стали Нежин и Прилуки на Черниговщине, Кривой Рог на Днепропетровщине и территория Одесской области.
Возле Нежина 12 "Шахедов" атаковали железнодорожную инфраструктуру, а в Прилуках - нефтебазу. По Кривому Рогу россияне запустили около 30 "Шахедов" и КАБы - там также повреждена энергетика.