Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Белополье россияне ударили по машине энергетиков (фото)

Фото: в Белополье россияне ударили по машине энергетиков (t.me/SumyEnergo)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в среду, 8 октября, нанесла удар по машине энергетиков в городе Белополье, Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

Как сообщили в компании, энергетиков в машине в момент удара не было - никто не пострадал. Однако бригада как раз собиралась выезжать на ремонт сетей.

"Наши люди ежедневно выезжают в опасные места, чтобы возвращать свет украинцам. Но война бьет не только по сетям, но и по тем, кто их восстанавливает", - сказано в сообщении.

В "Сумыоблэнерго" рассказали, что с начала полномасштабного вторжения 31 служебная машина компании пострадала от обстрелов. Девять из них не подлежат восстановлению.

Ранее мы писали, что в Сумской области россияне цинично ударили дроном по автомобилю газовиков, которые выехали на вызов после ночного авиаудара по городу.

 

Обстрел 8 октября

Ночью российские войска осуществили массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Основными направлениями ударов стали Нежин и Прилуки на Черниговщине, Кривой Рог на Днепропетровщине и территория Одесской области.

Возле Нежина 12 "Шахедов" атаковали железнодорожную инфраструктуру, а в Прилуках - нефтебазу. По Кривому Рогу россияне запустили около 30 "Шахедов" и КАБы - там также повреждена энергетика.

Война в УкраинеСумская областьЭнергетики