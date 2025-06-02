У Білому домі озвучили реакцію Трампа на удари СБУ по літаках РФ

Відповідаючи на запитання про реакцію Дональда Трампа на атаку українських безпілотників на Росію в неділю, вона сказала: "Реакція полягає в тому, що ця війна має закінчитися. Ця війна була жорстокою з обох боків, і в ній загинуло занадто багато людей".

"Президент (Трамп - ред.) хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно", - сказала Левітт.

Спецоперація СБУ

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, СБУ за допомогою дронів вдарила по російських аеродромах.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що внаслідок атаки було уражено 41 російський літак. Серед них переважно були стратегічні бомбардувальники.

Безпілотники вразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".