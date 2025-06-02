В Белом доме озвучили реакцию Трампа на удары СБУ по самолетам РФ

Отвечая на вопрос о реакции Дональда Трампа на атаку украинских беспилотников на Россию в воскресенье, она сказала: "Реакция заключается в том, что эта война должна закончиться. Эта война была жестокой с обеих сторон, и в ней погибло слишком много людей".

"Президент (Трамп - ред.) хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он дал это понять обоим лидерам как публично, так и частным образом", - сказала Левитт.

Спецоперация СБУ

Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ с помощью дронов ударила по российским аэродромам.

Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики.

Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".