UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білому домі заявили, що секретні документи опинилися у Байдена помилково

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Секретні документи, які знайшли у президента США Джо Байдена, ймовірно, були випадково неправильно розміщені.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив спеціальний радник президента США Річард Заубер.

Заубер відреагував на призначення Роберта Гура спеціальним прокурором для розслідування секретних документів, які виявили у Байдена.

"Ми впевнені, що ретельна перевірка покаже, що ці документи були випадково переплутані, а президент та його адвокати вжили оперативних заходів після виявлення цієї помилки", - зазначив він.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що в офісах, якими користувався Байден після того, як він перестав бути віце-президентом США, знайшли секретні документи.

При цьому сьогодні, 12 січня, офіційно підтвердили інформацію про те, що в будинку президента США також знайшли секретні документи.

Сам Байден заявив, що був здивований, коли дізнався про таку знахідку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденБілий дім