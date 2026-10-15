У Білому домі запевнили Україну, що не причетні до обмежень Starlink, - Axios

У середу, 14 жовтня, найближчі радники президента України Володимира Зеленського зателефонували колегам у Білому домі. Вони запитали, чи ухвалювали рішення обмежити Starlink і як виправити ситуацію. Схожі дзвінки українська сторона зробила в ЦРУ та Пентагон.

У Білому домі відповіли, що не контролюють SpaceX. За словами одного зі співрозмовників видання, адміністрація Трампа планує звернутися до компанії, щоб з'ясувати причини збою.

Високопосадовець США запевнив, що влада до обмежень непричетна. Американські чиновники пояснюють ситуацію технічною несправністю.

Водночас власник SpaceX Ілон Маск напередодні заявив протилежне. За його словами, Starshield належить уряду США, а ліміти швидкості для нього встановлюють американські військові і зрештою президент.