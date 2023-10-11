У Білому домі запевнили, що США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль

"Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України та підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити", - сказав Салліван.

Він також підтвердив, що адміністрація президента США Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю. Однак радник не пояснив деталей.

Салліван також вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз є в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло б бути, якби Росія потенційно змогла перемогти у цій війні та поширити свою агресію на інші країни в Європі.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

США активно допомагають Україні з самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак нещодавно Конгрес не вніс питання фінансування допомоги Україні у тимчасовий бюджет - це питання розглядатимуть окремо.

Зазначимо, що у ЗМІ писали про наміри адміністрації Байдена виділити Україні рекордний пакет на 100 млрд доларів. Про аналогічний пакет повідомили й у The Wall Street Journal - там навели слова сенаторів від обох партій, які заявляли, що підтримають таку допомогу.

Стосовно Ізраїля, відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачі F-35 та F-15.

Також США збільшать додаткову військову допомогу Ізраїлю. Мова йде про боєприпаси та ракети для систем ППО.

Крім цього, повідомлялось про обмін розвідданими між країнами.

Варто зазначити, що Білий дім та Конгрес США активно обговорюють, чи можна об'єднати допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

Як повідомляється, законодавці обох партій, які підтримують надання Україні додаткової допомоги, запропонували цей підхід як потенційний спосіб забезпечити фінансування Києва, попри cпротив деяких членів Республіканської партії в Палаті представників і Сенаті.