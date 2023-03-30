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У Білому домі заперечують шпигунство журналіста, якого затримали в Росії

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США, Четвер 30 березня 2023 22:57
У Білому домі заперечують шпигунство журналіста, якого затримали в Росії Фото: у Білому домі заперечують шпигунство журналіста (flickr.com whitehouse)
Автор: Каріна Левицька

Адміністрація американського президента Джо Байдена заявляє, що немає одних доказів, що журналіст, якого затримали в Росії був шпигуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Адміністрація президента заявляє, що США все ще розслідують звинувачення Росії проти затриманого репортера Wall Street Journal, але вже висловила скептицизм щодо заяви Кремля, що він шпигував у країні.

"Ми дуже чітко заявили, що немає - ви знаєте - немає жодних підстав вважати, що ці звинувачення точні", - сказала прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Раніше речник Білого дому звернувся до Державного департаменту США і сказав, що офіційні особи все ще оцінюють, чи вважають США арешт репортера незаконним затриманням.

Нагадаємо, сьогодні журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.

Детальніше про подію читайте у матеріалі РБК-Україна.

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