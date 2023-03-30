В Белом доме отрицают шпионаж журналиста, задержанного в России
Администрация американского президента Джо Байдена заявляет, что нет одних доказательств, что задержанный в России журналист был шпионом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Администрация президента заявляет, что США все еще расследуют обвинения России против задержанного репортера Wall Street Journal, но уже выразила скептицизм по поводу заявления Кремля, что он шпионил в стране.
"Мы очень четко заявили, что нет - вы знаете - нет никаких оснований считать, что эти обвинения точны", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее представитель Белого дома обратился в Государственный департамент США и сказал, что официальные лица все еще оценивают, считают ли США арест репортера незаконным задержанием.
Напомним, сегодня журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".
Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием уволить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.
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