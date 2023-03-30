В Белом доме отрицают шпионаж журналиста, задержанного в России

Администрация американского президента Джо Байдена заявляет, что нет одних доказательств, что задержанный в России журналист был шпионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Администрация президента заявляет, что США все еще расследуют обвинения России против задержанного репортера Wall Street Journal, но уже выразила скептицизм по поводу заявления Кремля, что он шпионил в стране.

"Мы очень четко заявили, что нет - вы знаете - нет никаких оснований считать, что эти обвинения точны", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее представитель Белого дома обратился в Государственный департамент США и сказал, что официальные лица все еще оценивают, считают ли США арест репортера незаконным задержанием.

Напомним, сегодня журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием уволить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

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