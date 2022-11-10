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В Білому домі занепокоєні співпрацею Ілона Маска з іншими країнами

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США, Четвер 10 листопада 2022 00:41
В Білому домі занепокоєні співпрацею Ілона Маска з іншими країнами
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден висловив бажання звернути увагу на технічну співпрацю підприємця Ілона Маска з іншими країнами, а в Сенаті занепокоїлись його залежністю від Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter журналістки Bloomberg Дженіфер Джейкобс.

Так, Байден в коментарі журналісту видання заявив, що варто звернути увагу на технічну співпрацю та відносини Маска з іншими країнами.

"Я думаю, що співпраця та технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами заслуговують на увагу. Незалежно від того, робить щось недоречне чи ні, я не кажу про це. Я кажу лиш, що на це варто звернути увагу", - заявив президент США.

Інший журналіст цього ж видання Стівен Денніс заявив в Twitter, що в Спецкомітеті Сената по розвідці теж занепокоєні деякими зв’язками Маска.

"Глова Спеціального комітету Сенату з розвідки Марк Уорнер кілька тижнів тому сказав мені, що його непокоїть залежність Ілона Маска від Китаю", - написав він.

Нагадаємо, що нещодавно Ілон Маск рекомендував виборцям голосувати на підтримку кандидатів Республіканської партії на проміжних виборах у США.

Також раніше стало відомо, що Ілон Маск після придбання Twitter розпустив раду директорів. Таким чином він зміцнив свій контроль над компанією.

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Джозеф Байден Илон Маск
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