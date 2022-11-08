Ілон Маск розповів американцям, як голосувати на проміжних виборах

Американський підприємець Ілон Маск рекомендує виборцям голосувати на підтримку кандидатів Республіканської партії на проміжних виборах у США 8 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Маск у Twitter .

За словами бізнесмена, таким чином можна буде врівноважити у Конгресі вплив демократів, які мають вплив на Білий дім. Так, наразі більшість в обох палатах Конгресу зберігає Демократична партія, представником якої є й нинішній глава держави Джо Байден.

Свій заклик голова SpaceX і новий власник Twitter, який має більш ніж 110 мільйонів підписників у мережі, адресував "незалежно мислячим виборцям".

"Поділ влади стримує найгірші крайнощі обох партій, тому я рекомендую голосувати за республіканський Конгрес з огляду на те, що президентство є демократичним", - йдеться в публікації Маска.

Фото: скріншот twitter.com/elonmusk

Зазначимо, що це сталося вперше, коли генеральний директор великого соціального медіа явно прийняв одну з політичних сторін.