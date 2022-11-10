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В Белом доме обеспокоены сотрудничеством Илона Маска с другими странами

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США, Четверг 10 ноября 2022 00:41
В Белом доме обеспокоены сотрудничеством Илона Маска с другими странами
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден выразил желание обратить внимание на техническое сотрудничество предпринимателя Илона Маска с другими странами, а в Сенате обеспокоились его зависимостью от Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Так, Байден в комментарии журналисту издания заявил, что следует обратить внимание на техническое сотрудничество и отношения Маска с другими странами.

"Я думаю, что сотрудничество и технические отношения Илона Маска с другими странами заслуживают внимания. Независимо от того, делает что-то неуместное или нет, я не говорю об этом. Я говорю только, что на это стоит обратить внимание", - заявил президент США .

Другой журналист этого же издания Стивен Деннис заявил в Twitter, что в Спецкомитете Сената по разведке тоже обеспокоены некоторыми связями Маска.

"Глава Специального комитета Сената по разведке Марк Уорнер несколько недель назад сказал мне, что его беспокоит зависимость Илона Маска от Китая", - написал он.

Напомним, недавно Илон Маск рекомендовал избирателям голосовать в поддержку кандидатов Республиканской партии на промежуточных выборах в США.

Также ранее стало известно, что Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией.

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