У Білому домі вважають безглуздими звинувачення РФ у причетності США до "атаки" на Кремль

США вважають безглуздими звинувачення Росії у причетності Вашингтона до "атаки" безпілотниками на Кремль вночі 3 травня.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Офіційний представник Білого дому заперечив "безглузді" звинувачення з боку Росії в тому, що США доручили Україні здійснити "атаку" безпілотників на Кремль та замах на російського диктатора Володимира Путіна.

Зазначимо, що слова Кірбі прозвучали після того, як прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков поклав відповідальність за "удар" по Кремлю на США. За його словами, рішення про такі "теракти" приймаються не у Києві, а у Вашингтоні.

"Атака" дронів на Кремль

Вчора в Росії звинуватили Україну в нібито "атаці" на Кремль за допомогою дронів.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснювала жодних подібних "атак" - країна використовує зброю лише для захисту своєї території.

Крім того, в ISW вважають, що Росія могла організувати "атаку" на Кремль, щоб досягти більшої мобілізації.

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