У Білому домі впевнені, що Конгрес погодить додаткове фінансування для України

Адміністрація президент США Джо Байдена з оптимізмом дивиться на те, що Конгрес ухвалить запит про додаткову допомогу для України на двопартійній основі - незважаючи на те, що представники Республіканської партії у Палаті представників висловлювалися проти такої ініціативи.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає РБК-Україна з посиланням на CNN .

Чиновниця зазначила, що адміністрація Байдена вдячна за двопартійну підтримку України.

Як додала представниця Білого дому, Байден "впевнений, що ця підтримка продовжуватиметься, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ усе, що їм потрібно, щоб боротися за свою свободу".

Раніше в четвер у листі до Конгресу адміністрація президента запросила понад 24 мільярди доларів додаткового фінансування, зокрема понад 13 мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки та 7,3 мільярда доларів на економічну та гуманітарну допомогу Україні.

За словами Жан-П'єр, директор Управління та бюджету Шаланда Янг та члени президентської команди із законодавчих питань "мали численні бесіди, численні дзвінки із законодавцями на місцях, причому обидві сторони точно пояснювали необхідність та основні моменти... і підкресліть екстрений характер цього запиту ".

Спікерка Білого дому також заявила, що адміністрація продовжить взаємодію з Конгресом, і що вона вважає, що "це триватиме на двопартійній основі".

Додаткове фінансування США для України

Нагадаємо, 10 серпня президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування у розмірі близько 40 млрд доларів екстреного фінансування, і частина цих коштів - 24 мільярди доларів - для допомоги Україні.

Перед цим у Пентагоні розповіли, що загалом у розпорядженні відомства залишилося близько 6 млрд доларів на допомогу Україні. Тут варто звернути увагу, що раніше в Міноборони США провели оцінку вартості військового обладнання, яке воно відправило в Україну, і виявилося, що воно було переоцінене приблизно 3 мільярди доларів.

Додамо, що нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що у Байдена допускають нове звернення до Конгресу із запитом про додаткові кошти для допомоги Україні у разі потреби.