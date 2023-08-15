В Белом доме уверены, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины

Администрация президент США Джо Байдена с оптимизмом смотрит на то, что Конгресс примет запрос о дополнительной помощи для Украины на двухпартийной основе - несмотря на то, что представители Республиканской партии в Палате представителей высказывались против такой инициативы.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Чиновник отметила, что что администрация Байдена благодарна за двухпартийную поддержку Украины.

Как добавила представитель Белого дома, Байден "уверен, что эта поддержка будет продолжаться, поскольку мы работаем вместе, чтобы убедиться, что украинский народ все, что им нужно, чтобы продолжать храбро бороться за свою свободу".

Ранее в четверг в письме Конгрессу администрация президента запросила более 24 миллиардов долларов дополнительного финансирования, в том числе более 13 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности и 7,3 миллиарда долларов на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

По словам Жан-Пьер, директор Управления и бюджета Шаланда Янг и члены президентской команды по законодательным вопросам "имели многочисленные беседы, многочисленные звонки с законодателями на местах, причем обе стороны точно объясняли необходимость и основные моменты... и подчеркните экстренный характер этого запроса".

Спикер Белого дома также заявила, что администрация продолжит взаимодействие с Конгрессом, и что она считает, что "это будет продолжаться на двухпартийной основе".

Дополнительное финансирование США для Украины

Напомним, 10 августа президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд долларов экстренного финансирования, и часть этих средств - 24 миллиарда долларов - для помощи Украине.

Перед этим в Пентагоне рассказали, что всего в распоряжении ведомства осталось около 6 млрд долларов на помощь Украине. Тут стоит обратить внимание, что ранее в Минобороны США провели оценку стоимости военного оборудования, которое оно отправило в Украину, и оказалось, что оно было переоценено примерно в 3 миллиарда долларов.

Добавим, что недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у Байдена допускают новое обращение в Конгресс с запросом о дополнительных средствах для помощи Украине в случае необходимости.