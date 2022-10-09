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У Білому домі висловилися про вибух на Кримському мосту та нагадали про роль Путіна у війні

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Вашингтон, Неділя 09 жовтня 2022 16:59
У Білому домі висловилися про вибух на Кримському мосту та нагадали про роль Путіна у війні Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США нема чого додати до повідомлень про вибух, який стався на Кримському мосту. Але президент РФ Володимир Путін розпочав війну проти України, і він може її закінчити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, яку наводить Reuters.

"Насправді нам нема чого додати до повідомлень про вибух на мосту. Мені просто нема чого додати до цього сьогодні вранці. Що я можу сказати, так це те, що пан Путін почав цю війну, і пан Путін може закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, у суботу, 8 жовтня, вранці на Кримському мосту стався вибух, внаслідок якого там почалася сильна пожежа.

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що пригода на мосту могла стати наслідком конфлікту між ФСБ та російськими військовими.

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