У Білому домі висловилися про вибух на Кримському мосту та нагадали про роль Путіна у війні

США нема чого додати до повідомлень про вибух, який стався на Кримському мосту. Але президент РФ Володимир Путін розпочав війну проти України, і він може її закінчити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, яку наводить Reuters.

"Насправді нам нема чого додати до повідомлень про вибух на мосту. Мені просто нема чого додати до цього сьогодні вранці. Що я можу сказати, так це те, що пан Путін почав цю війну, і пан Путін може закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни", - заявив Кірбі.