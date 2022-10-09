В Белом доме высказались о взрыве на Крымском мосту и напомнили о роли Путина в войне

США нечего добавить к сообщениям о взрыве, который произошел на Крымском мосту. Но президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, и он может ее закончить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, которое приводит Reuters.

"На самом деле нам нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Мне просто нечего добавить к этому сегодня утром. Что я могу сказать, так это то, что господин Путин начал эту войну, и господин Путин может закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны", - заявил Кирби.