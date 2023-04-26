В Білому домі відреагували на переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна

"Ми вітаємо новину про телефонну розмову між президентом Сі та президентом Зеленським. Ми вважаємо, що це добре. Ми вже давно говорили про те, що вважаємо важливим для президента Сі та офіційних осіб КНР почути українську точку зору на це незаконне та неспровоковане вторгнення Росії. Чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану або пропозиції, я не думаю, що ми знаємо це прямо зараз", - заявив журналістам Кірбі.

Відповідаючи на питання, чи зможе Китай допомогти в укладанні мирної угоди, Кірбі відповів, що це має бути на умовах України, оскільки в інакшому випадку вона не буде "стійкою або надійною, якщо українці і президент Зеленський особисто не будуть інвестувати в неї і не підтримуватимуть її".

Зокрема Кірбі відзначив, що Білий дім не знав заздалегідь про переговори президента України та лідера Китаю.

Переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна:

Сьогодні, 26 квітня, президент України провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Як відзначив Володимир Зеленський, перемовини були тривалими й змістовними.

Як відзначає китайське держтелебачення, під час переговорів Сі заявив про готовність Пекіну співпрацювати з Києвом. Також він запевнив у тому, що Китай перебуває "на стороні миру".

Після перемовин у Пекіні заявили що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи", а Володимир Зеленський, зі свого боку, призначив Павла Рябікіна новим послом України у Китаї.