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В Белом доме отреагировали на переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

Фото: Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Белый дом приветствует переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпином. Однако неизвестно, приведет ли это к продвижению к миру.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы приветствуем новость о телефонном разговоре между президентом Си и президентом Зеленским. Мы считаем, что это хорошо. Мы уже давно говорили о том, что считаем важным для президента Си и официальных лиц КНР услышать украинскую точку зрения на это незаконное и неспровоцированное вторжение России. Приведет ли это к какому-то значимому мирному движению, плану или предложению, я не думаю, что мы знаем это прямо сейчас", - заявил журналистам Кирби.

Отвечая на вопрос, сможет ли Китай помочь в заключении мирного соглашения, Кирби ответил, что это должно быть на условиях Украины, поскольку в противном случае оно не будет "устойчивым или надежным, если украинцы и президент Зеленский лично не будут инвестировать в него и не будут поддерживать его".

В частности Кирби отметил, что Белый дом не знал заранее о переговорах президента Украины и лидера Китая.

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина:

Сегодня, 26 апреля, президент Украины провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Как отметил Владимир Зеленский, переговоры были длительными и содержательными.

Как отмечает китайское гостелевидение, в ходе переговоров Си заявил о готовности Пекина сотрудничать с Киевом. Также он заверил, что Китай находится "на стороне мира".

После переговоров в Пекине заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса", а Владимир Зеленский, со своей стороны, назначил Павла Рябикина новым послом Украины в Китае.

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