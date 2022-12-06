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У Білому домі відкинули можливість поповнення стратегічних запасів дешевою нафтою з Росії

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Вівторок 06 грудня 2022 06:20
У Білому домі відкинули можливість поповнення стратегічних запасів дешевою нафтою з Росії Фото: У Білому домі відкинули можливість поповнити стратегічні запаси нафтою з РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати не мають наміру поповнювати російською нафтою стратегічні запаси, що були використані для зменшення глобальних цін на "чорне золото".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, зроблену під час брифінгу.

Посадовець прокоментувала зауваження ЗМІ про те, що адміністрація США раніше оголосила план закупівлі нафти країни за ціною 70 доларів за барель.

Зокрема Жан-П’єр відповіла на сформульоване у цьому контексті запитання про те, чи не розглядають можливість зробити це за 60 доларів за барель нафти з РФ?

"Ні, оскільки була застосована заборона (на закупівлю російської нафти - ред.)", - наголосила речниця Білого дому.

Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу погодили встановлення максимальної ціни за російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Після цього стало відомо про відповідне рішення країн G7 та Австралії. Відповідні обмеження набули чинності 5 грудня 2022 року.

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