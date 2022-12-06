У Білому домі відкинули можливість поповнення стратегічних запасів дешевою нафтою з Росії

Сполучені Штати не мають наміру поповнювати російською нафтою стратегічні запаси, що були використані для зменшення глобальних цін на "чорне золото".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, зроблену під час брифінгу.

Посадовець прокоментувала зауваження ЗМІ про те, що адміністрація США раніше оголосила план закупівлі нафти країни за ціною 70 доларів за барель.

Зокрема Жан-П’єр відповіла на сформульоване у цьому контексті запитання про те, чи не розглядають можливість зробити це за 60 доларів за барель нафти з РФ?

"Ні, оскільки була застосована заборона (на закупівлю російської нафти - ред.)", - наголосила речниця Білого дому.