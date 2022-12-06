В Белом доме исключили возможность пополнения стратегических запасов дешевой нефтью из России

Соединенные Штаты не намерены пополнять российской нефтью стратегические запасы, что были использованны для уменьшения глобальных цен на "черное золото".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, сделанное во время брифинга.

Чиновник прокомментировала замечания СМИ о том, что администрация США ранее объявила план закупки нефти страны по цене 70 долларов за баррель.

В частности Жан-Пьер ответила на сформулированный в этом контексте вопрос о том, не рассматривают ли возможность сделать это за 60 долларов за баррель нефти из РФ?

"Нет, поскольку был применен запрет (на закупку российской нефти - ред.)", - подчеркнула представитель Белого дома.