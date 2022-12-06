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В Белом доме исключили возможность пополнения стратегических запасов дешевой нефтью из России

Новина українською →
Вторник 06 декабря 2022 06:20
В Белом доме исключили возможность пополнения стратегических запасов дешевой нефтью из России Фото: В Белом доме исключили возможность пополнить стратегические запасы нефтью из РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты не намерены пополнять российской нефтью стратегические запасы, что были использованны для уменьшения глобальных цен на "черное золото".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, сделанное во время брифинга.

Чиновник прокомментировала замечания СМИ о том, что администрация США ранее объявила план закупки нефти страны по цене 70 долларов за баррель.

В частности Жан-Пьер ответила на сформулированный в этом контексте вопрос о том, не рассматривают ли возможность сделать это за 60 долларов за баррель нефти из РФ?

"Нет, поскольку был применен запрет (на закупку российской нефти - ред.)", - подчеркнула представитель Белого дома.

Напомним, 2 декабря страны Европейского Союза согласовали установление максимальной цены за российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

После этого стало известно о соответствующем решении стран G7 и Австралии. Соответствующие ограничения вступили в силу 5 декабря 2022 года.

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