У Білому домі стверджують, що в чаті Signal ніякі військові плани США не обговорювалися

Скандальна нарада у чаті Signal

Нагадаємо, головний редактор американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що його випадково додали в закритий чат американських чиновників у Signal. Там вони обговорювали плани ударів по Ємену.

Цей інцидент викликав серйозну реакцію серед політиків. Деякі з конгресменів закликали розслідувати ситуацію.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц своєю чергою заперечує обговорення військових планів у чаті. Зокрема, він назвав Голдберга "брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом, який зробив собі професію, продаючи містифікації знову і знову".

Тим часом Fox News повідомляє, що Волцу не загрожує відставка. Ба більше, сьогодні він обговорить з російським колегою угоду про припинення вогню в Чорному морі.

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