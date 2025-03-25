В Белом доме утверждают, что в чате Signal никакие военные планы США не обсуждались

Скандальное совещание в чате Signal

Напомним, главный редактор американского издания The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его случайно добавили в закрытый чат американских чиновников в Signal. Там они обсуждали планы ударов по Йемену.

Этот инцидент вызвал серьезную реакцию среди политиков. Некоторые из конгрессменов призвали расследовать ситуацию.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в свою очередь отрицает обсуждение военных планов в чате. В частности, он назвал Голдберга "лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом, который сделал себе профессию, продавая мистификации снова и снова".

Тем временем Fox News сообщает, что Уолтцу не грозит отставка. Более того, сегодня он обсудит с российским коллегой соглашение о прекращении огня в Черном море.

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